التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه بعد إصابته بأزمة قلبية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بسوهاج بدفن عامل لقى مصرعه على إثر إصابته بحالة إغماء وفقدان للوعي لمعاناته من حساسية الصدر وتشنجات عصبية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزى، والتى أصدرت قرارها السابق بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بوفاة عامل على إثر إصابته بإزمة صحية مفاجئه، وتم نقله للمستشفى المركز بدائرة مركز جهينة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مياحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد عمر مدنى رئيس مباحث مركز شرطة جهينة وصول عمر ش ع ا 21 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جهينه الغربية "جثة هامدة" إلى المستشفي المركزي.

وبسؤال والدته "نجلاء خ ا ا" 44 سنة ربة منزل وجدته لوالده "صديقه ع ا م" 87 سنة ربة منزل عمه "أحمد ع ا م" 43 سنة عامل، ويقيمون بذات الناحية، بأن المذكور معتاد المبيت بمنزل جدته الكائن بذات الناحية، وحال نومه حدثت له حالة إغماء وفقدان للوعي وقاموا بنقله للمستشفي وأضافت الأولي بأن نجلها يعاني من حساسية الصدر وتشنجات عصبية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلي توقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.