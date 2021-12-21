التحريات فى قضية الشيخ زايد.. المتهم اصطدم بسيارة المتوفين ودفعها 100 متر

كتب سليم على

مفاجآت وأسرار كشفت عنها التحقيقات مع المتهم بارتكاب حادث الشيخ زايد الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب، والمتهم فيها كريم الهواري، والذي أحيل لمحاكمة مطلع يناير المقبل من واقع التحقيقات التى حصلت عليها اليوم السابع.

أقوال الشهود

قال محمد عبد الله 27 سنة نائب مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، أنه تلقى إخطارا بوقوع حادث نجم عنه وفيات فانتقل لمكان الحادث وبالفحص تبين قيام المتهم مالك السيارة بالاصطدام بالسيارة التي تقل المتوفين، وعزى سبب الحادث إلى قيام السيارة قيادة المتهم بالاصطدام بالسيارة التوفين وأدى إلى انقلابها عدة مرات ودفعتها لمسافة 100 متر تقريبا نجم عنها وفاتهم وتهشم السيارة ، وتمكنت القوات المرفقة له باستخراج جثامين المتوفين من السيارة ونقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد العام.