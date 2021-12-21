اليوم السابع
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البنك المركزى: 24 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 أشهر

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:17 م
البنك المركزى: 24 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 أشهر البنك المركزي المصري - ارشيفية
كتب: أحمد يعقوب

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قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 (الفترة يوليو/سبتمبر 2021) ارتفاعا بمعدل 1.5% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 8.1 مليار دولار (مقابل نحو 8 مليارات دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020).

وبذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة يناير / سبتمبر 2021 نحو 24.0 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار وبمعدل 8.8% مقارنة بالفترة يناير/ سبتمبر 2020.

كما أظهرت البيانات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف بلغ 3.0% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.62 مليار دولار (مقابل نحو 2.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020).


تحويلات المصريين

البنك المركزي

العاملين بالخارج

اخبار الاقتصاد

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