البنك المركزى: 24 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 أشهر

كتب: أحمد يعقوب

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 (الفترة يوليو/سبتمبر 2021) ارتفاعا بمعدل 1.5% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 8.1 مليار دولار (مقابل نحو 8 مليارات دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020).

وبذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة يناير / سبتمبر 2021 نحو 24.0 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار وبمعدل 8.8% مقارنة بالفترة يناير/ سبتمبر 2020.

كما أظهرت البيانات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف بلغ 3.0% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.62 مليار دولار (مقابل نحو 2.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020).