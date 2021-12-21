البرازيل تطبق الجرعة الرابعة من لقاح كورونا على مرضى نقص المناعة والسرطان

فاطمة شوقى

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنه تم تقليص المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين الثانية والثالثة من لقاحات كورونا من خمسة إلى أربعة أشهر، علاوة على إعطاء جرعة رابعة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأشارت صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية إلى أن الحكومة أعلنت عن إعطاء جرعة معززة جديدة للمرضى الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة ممن تتجاوز أعمارهم 18 سنة، وذلك بعد أربعة أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثالثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجرعة خاصة بالمرضى الذين يعانون من ضعف شديد في المناعة الأولية، والمرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، والأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء، وأولئك المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ، والمصابين بالفشل الكلوي، وغيرهم.

وتعد البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 212 مليون نسمة، واحدة من أكثر البلدان تضررا من الوباء في العالم، حيث سجلت حوالي 618 ألف حالة وفاة و 22.2 مليون إصابة.