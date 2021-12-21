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البحوث الفلكية: الانقلاب الشتوى يبدأ اليوم الساعة 5:35 بتوقيت القاهرة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:36 ص
البحوث الفلكية: الانقلاب الشتوى يبدأ اليوم الساعة 5:35 بتوقيت القاهرة فصل الشتاء
كتب محمود راغب

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كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الانقلاب الشتوى يبدأ اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة فى الخامسة و53  دقيقة، وهو أقصر يوم من عام 2021 فى نصف الكرة الشمالى.

 

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هذا هو اليوم الذى تصل فيه رحلة الشمس السنوية (الظاهرية) عبر دائرة البروج إلى أقصى نقطة جنوبيًا في السماء، في كوكبة الجدي عند ميل 23.5 درجة جنوبا، ويمثل وقت الإنقلاب الشتوى  فلكيا منتصف فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

 

وأوضح مع الفلك ، أنه فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية ، تكون الشمس فوق الأفق لفترة أطول من أي يوم آخر من أيام السنة، وهو منتصف فصل الصيف.

 

ويرجع السبب في حدوث الاعتدال لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيدا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.

 

الحسابات الفلكية التى أجراها معهد الفلك ، أوضحت أن الاعتدال الخريفى بدأ الأربعاء 22 سبتمبر وطوله يبلغ 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة إلى أن يحدث الشتاء اليوم، الثلاثاء 21 ديسمبر ويبلغ طوله 88 يوما و 23 ساعة و35 دقيقة.

 

سبب حدوث الفصول الأربعة، يرجع أن الشمس تتحرك فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

 

وسيلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي أن الفجر يتاخر وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي وقوس المسار الظاهري للشمس في السماء يكون منخفضا ، وعند الظهر "الزوال" تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنة ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.


الشتاء

الانقلاب الشتوي

فصل الشتاء

فصل الخريف

الصيف

انتهاء الخريف

بدايه الانقلاب الشتوى

بدايه فصل الشتاء

أول أيام الشتاء

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