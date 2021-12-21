الاتحاد الأوروبى يقدم 1.7 مليون يورو لدعم المتضررين من إعصار راى فى الفلبين

كتبت: هناء أبو العز

قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 1.7 مليون يورو مبدئيًا للتمويل الإنساني لتوفير المساعدة الطارئة للأشخاص الأكثر تضررًا من إعصار راي في الفلبين، والمعروف محليًا باسم إعصار أوديت.

وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش: في استجابة فورية لإعصار راي الذي تسبب في دمار واسع النطاق وخسائر مؤسفة في الأرواح في الفلبين، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب الفلبيني في هذه الأوقات الصعبة وقد بدأ في توفير إجراءات الإغاثة الطارئة للمتضررين بالتعاون الوثيق مع شركائنا.

وسيغطي هذا التمويل الاحتياجات الفورية من خلال توفير الغذاء ومياه الشرب والمأوى وغيرها من المستلزمات المنزلية التي تمس الحاجة إليها،وسيعمل الشركاء في المجال الإنساني بشكل متساوٍ على تعزيز خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك أنشطة تعزيز النظافة للتخفيف من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المنح النقدية تمكن المتضررين من إعالة أنفسهم خلال وقت النزوح.

كما يتم سحب التمويل البالغ 1.7 مليون يورو من أداة الاستجابة الطارئة الكبيرة الحادة التابعة للاتحاد الأوروبي (ALERT) ويمكن زيادتها في المستقبل ، مع استمرار المراقبة الدقيقة لحالات الطوارئ الإنسانية واحتياجات السكان في الفلبين.