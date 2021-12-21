الأربعاء.. انطلاق مؤتمر "الابتكار الاستراتيجى وصناعة الرياضة" بتربية رياضية طنطا

الغربية - عادل ضرة

تطلق كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، الأربعاء القادم، مؤتمرها العلمى الدولى الرابع تحت عنوان:" الابتكار الإستراتيجى وصناعة الرياضة"، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر، والدكتور مجدى وكوك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر ، والدكتور مسعود غرابة المنسق العام للمؤتمر، والدكتور إيهاب البديوى مقرر المؤتمر.

أكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر اهتمام الكلية بالبحث العلمى من خلال تطبيق أحدث المستجدات العلمية فى المجال الرياضى وتطوير التوجهات البحثية من خلال الابتكار الإستراتيجى وصناعة الرياضة بما يساهم فى دعم استراتيجية مصر 2030.

أشار عميد كلية التربية الرياضية الى حرص الكلية على دعم التوجه نحو تصميم البحوث التطبيقية فى المجال الرياضى وتوسيع دائرة المشاركة من أعضاء هيئة التدريس والباحثون من أقسام الكلية والكليات الأخرى.

من جانبه، أوضح نائب رئيس المؤتمر الدكتور مجدى وكوك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يهدف إلى احتضان الابتكارات ودعم التحول الرقمى فى صناعة الرياضة، وانتقاء أفضل الممارسات للتنمية المستدامة، وتعزيز استخدام الاستراتيجيات الرياضية الحديثة فى المجال الرياضي، وتشجيع استخدام تطبيقات تكنولوجيا الرياضة والذكاء الاصطناعي، واستخدامات الواقع الافتراضى والواقع المعزز فى الرياضة.

وأضاف أن محاور المؤتمر تدور حول الرياضة المدرسية، والتدريب الرياضى، والإدارة الرياضية والترويح، بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والباحثين بمختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.