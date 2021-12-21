اعتماد أسماء المعينين في الغرف الصناعية ومجلس اتحاد الصناعات

كتب إسلام سعيد

كشفت مصادر مطلعة لليوم السابع، أن وزيرة الصناعة والتجارة اعتمدت تعيينات الغرف الصناعية لدورة 2021-2025 وكذلك تعيينات مجلس الاتحاد، وخلال ساعات سيتم إعلان القوائم النهائية للأسماء المعينة.

ووفق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، تقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.

وتصنف المنشآت الصناعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التى يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.