استمرار غلق ميناء الإسكندرية لليوم الثانى لسوء حالة الطقس

الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، نظرا لسوء الأحوال الجوية و التقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج و سرعة الرياح و حرصا على الأفراد والممتلكات لحين تحسن الأحوال الجوية.



وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد و الإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح و أرتفاع الأمواج و الضغط الجوى و إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.



وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على انتظام الدراسة اليوم الثلاثاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.





