استمرار أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثالث علي التوالي أعمالها بمختلف المراكز والوحدات الصحية بنطاق محافظة المنوفية ، في تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات باستخدام الطعم النموي سابين أحادي التكافؤ وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحفاظ على الصحة العامة،تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال والنهوض بالصحة العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .



حيث أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على انتظام عمل الفرق الثابتة بكافة المراكز والوحدات الصحية وطب الأسرة، وكذا الفرق المتحركة بالمنازل بقري المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال ، ، مشيراً أنه تم الإنتهاء من تطعيم عدد 551 ألف و 944 طفل من إجمالي المستهدفين من الحملة بنسبة إنجاز 80% وذلك منذ بدء إنطلاق الحملة يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الحالي وحتي الآن ، مؤكداً أننا مستمرون في العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً للوصول إلى المستهدف من الحملة والتي ستنتهي أعمالها غداً الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 .

ومن جانبه ناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع المواطنين بالتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ المهام ، مشدداً على جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة بتكاتف كافة الجهود والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة لتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام الحملة .

