استئناف الدراسة اليوم بكليات جامعة الإسكندرية

الإسكندرية اسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، استئناف الدراسة اليوم الثلاثاء بجميع كليات ومعاهد الجامعة لتحسن الأحوال الجوية.

وكانت تشهد محافظة الاسكندرية طقس سيئ خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفاع فى الأمواج وأمطار ورياح وصلت إلى العواصف وسقوط الثلج .

وقررت هيئة ميناء الإسكندرية نظرا لسوء الأحوال الجوية و التقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح و حرصا على الأفراد و الممتلكات غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية و الدخيلة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.

ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول .