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إعادة فتح ميناء السويس واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:26 ص
إعادة فتح ميناء السويس واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء السويس البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.
 
كانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانى السويس البحرية الاثنين نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 22 عقدة واتجاه الرياح شمالية والضغط الجوي 1018 وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2.50 الي 4 متر وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
 
وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ورفع درجة الاستعداد والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.
 
 

 


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