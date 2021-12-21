اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:57 م
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إصابة 21 شخصا فى حادث تصادم 3 أتوبيسات بالقرب من منفذ أرقين الحدودى

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:02 م
إصابة 21 شخصا فى حادث تصادم 3 أتوبيسات بالقرب من منفذ أرقين الحدودى حادث - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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شهد الطريق الدولى "أسوان - السودان"، مساء اليوم، الثلاثاء، حادث تصادم 3 أتوبيسات، بالقرب من منفذ أرقين الحدودى الرابط بين مصر والسودان جنوب أسوان.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم 3 أتوبيسات بالطريق الدولى "أسوان - السودان" بالقرب من منفذ أرقين الحدودى، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.
 
وكانت محافظة أسوان، شهدت خلال الأيام الماضية حادثا مأسويا على إثر تصادم أتوبيسين على طريق "أسوان - أبوسمبل" مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 44 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.
 
 

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