إصابة شخص بحادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، تعطل الحركة المرورية بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب وقوع حادث مروري بين سيارتين أمام بنزينة مصر في اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة أحد الأشخاص، وجرى نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ووقوع إصابات نتيجة الحادث وتعطل حركة المرور والسيارات في اتجاه القاهرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين وقوع الحادث بين سيارتين نقل رقم ق رف 4193 نقل القليوبية والأخرى رقم 2493 وأدى الحادث إلى إصابة "ف.ع.إ"، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.