إدارة المحاصيل الزراعية: نشرات يومية للمزارعين للحد من أضرار التغير المناخى

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن مركز التغيرات المناخية التابع لوزارة الزراعة لدية تعليمات بإصدار نشرة يومية بأحوال الطقس والتغير المناخى للمزارعين ويتم توزيعها علي ومديريات الزراعة بشكل يومي .

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع علي قناه سي بي سي، أن المزارعين يجب عليهم أن يتأنوا في عملية الري وانتظار سقوط الأمطار حتي لا يحدث تشبع للتربة من المياه وتزداد الرطوبة في الأرض وتصاب المحاصيل الزراعية بضرر، ونوصي مزارعين الخضر باستخدام البوتاسيوم ومزارعي الفول والشعير باستخدام حمض الفسفوريك .

وتابع أن هذه النشرات تهدف إلي الحد من أضرار التغيرات المناخية علي المحاصيل الزراعية والاستفادة أيضا من هذه التغيرات مؤكدا أن هناك بعض المحاصيل الزراعية تستفيد من التغيرات المناخية، مضيفا أن هناك محاصيل تستفد من التغير المناخي مثل العنب والكمثرة والبرقوق والمشمش والزيتون.