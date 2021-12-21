"أوميكرون" يمثل 73% من إصابات كورونا في أمريكا و90% من حالات نيويورك فقط

كتبت: نهال أبو السعود

أصبح متحور اوميكرون الجديد هو المسيطر في الولايات المتحدة، حيث كشفت بيانات مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها، أن أكثر من 73% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أمريكا هي تلك الناجمة عن متحور أوميكرون، وفقا لشبكة ان بي سي.

في الوقت نفسه، أعلن مسؤولو الصحة في تكساس عن ما يُعتقد أنه أول حالة وفاة مرتبطة بأوميكرون في الولايات المتحدة، وقالت إدارة الصحة العامة في مقاطعة هاريس ،إن الرجل الذي توفي كان أكبر من 50 عامًا وقد أصيب بفيروس كورونا مرتين ولم يحصل على اللقاح.

وقال المسؤولون في بيان إنه كان يعاني من ظروف صحية أخرى وقد أبلغت الإدارة عن وفاته بعد ظهر يوم الاثنين

وفي مناطق معينة من البلاد، يمثل متحور أوميكرون أكثر من 90 % من الحالات الجديدة ، بما في ذلك نيويورك ونيوجيرسي، وكذلك أجزاء من الغرب الأوسط والجنوب وشمال غرب المحيط الهادئ.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في بيان "هذا الارتفاع الحاد في حالات اوميكرون كان متوقعا وهو مشابه لما شوهد في جميع أنحاء العالم."

ومع ذلك ، فإن السرعة التي تفوق بها أوميكرون في المنافسة على دلتا تركت الخبراء مذهولين، حيث قال الدكتور بول أوفيت، خبير اللقاحات في فيلادلفيا: "من المذهل مدى سرعة انتشاره".

وأشارت الشبكة إلى انه تم رصد اكبر نسبة في حالات أوميكرون أيضا في واشنطن وأوريجون وأيداهو وألاسكا.

ووفقا للتقرير، تجاوز أوميكرون متغير دلتا المهيمن سابقًا بسرعة مذهلة، وتم اكتشاف النوع الجديد عالي التحور لأول مرة في جنوب إفريقيا في نوفمبر ؛ تم العثور على الحالة الأولى في الولايات المتحدة في 1 ديسمبر.