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أكرم القصاص
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أهم 5 تقارير نشرها موقع "برلمانى" خلال 24 ساعة.. اقرأ التفاصيل

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:04 ص
أهم 5 تقارير نشرها موقع "برلمانى" خلال 24 ساعة.. اقرأ التفاصيل برلمانى

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نشر موقع "برلمانى"، على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددا من التقارير الصحفية المهمة ذات المحتوى الصحفى المتنوع، تضمنت تلك التقارير متابعة لعدد من الملفات المهمة منها، متابعة لأهم ما دار بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ التى حضرتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لعرض خطة الحكومة للتعامل مع التغيرات المناخية.

 

ونستعرض فيما يلى أهم 5 تقارير نشرها موقع "برلمانى" على مدار الـ24 ساعة الماضية:

 

خطة مصر لمواجهة تغير المناخ.. وزير البيئة تستعرض أمام "الشيوخ" استراتيجية التعامل مع الظاهرة العالمية.. و30 مشروعا قوميا للتصدى للأزمة

تغير المناخ
 

لملايين الموظفين.. ما الفرق بين الفصل التعسفى وإنهاء عقد العمل.. 10 حالات حددها المشرع حول انتهاء العقد.. وشروط يحظر مخالفتها

الفصل التعسفى
 

مطالب بتعديل عقوبة الغش التجارى.. ضبط مصنع الجبن الفاسدة بالمنوفية يفتح ملف "الثغرة" بقانون العقوبات.. المشرع اعتبرها "جنحة" وليست "جناية".. وخبراء: نحتاج لثورة تشريعية

الغش التجارى

 

سيناريوهان لغرق الإسكندرية.. وزيرة البيئة تحسم الجدل أمام "الشيوخ" خلال مناقشة تغير المناخ.. وتكشف خطة التعامل مع الظاهرة العالمية

غرق الإسكندرية

 

"النواب" يتدخل لإنقاذ "صوت العرب".. طلب إحاطة بسبب الإهمال بالمحطة وتوقف البث منذ شهر رمضان.. وبرلمانى: شروخ وتصدعات بالمبنى الإدارى

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