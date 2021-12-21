أمطار خفيفة ليلا على سماء محافظة الإسكندرية (فيديو)

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا لرصد حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، حيث هناك سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح وانخفاض كبير فى درجات الحرارة.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على انتظام الدراسة اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

وتنفى محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الإجتماعى حول تعطيل الدراسة اليوم.

وتناشد المحافظة المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة، وذلك من خلال الروابط الآتية :-

على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.