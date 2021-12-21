أقنعنا الزبائن بجلب الحبيب وفك المربوط.. اعترافات أشهر 4 دجالين بالمحافظات

كتب محمود عبد الراضي

"بالبيضا والحجر" ينصب الدجالون على المواطنين، حيث أسقطت الشرطة أشهر 4 مشعوذين ودجالين في حملات أمنية مكبرة بعدد من محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية.

واعترف المتهمون بممارستهم نشاطا إجراميا على نطاق واسع، من خلال إقناع الزبائن بقدرتهم على فك المربوط وزواج العانس وجلب الرزق والحبيب، فضلًا عن الإعلان عن الشعوذة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والشعوذة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الإجتماعى وبعض القنوات الفضائية.

تم تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة القائمين على تلك الأنشطة، ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملات مُكبرة استهدفت المتهمين بمقرات مزاولة نشاطهم المشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديريات أمن (الجيرة – الغربية – الشرقية – سوهاج)، وأسفرت الجهود عن ضبط (4) متهمين حال تواجدهم بمقرات مزاولة أنشطتهم فى مجال الدجل والشعوذة، حيث تم ضبط (مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

كما تم ضبط (مالك مركز كائن بدائرة قسم شرطة ثان بالمحلة الكبرى بالغربية)، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم - 2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى وضبط (مالك مؤسسة للاستيراد والتوكيلات التجارية "له معلومات جنائية" - كائن بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية)، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم – مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – جهاز كمبيوتر وهاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على أسماء وبيانات عدد من الأشخاص – مقاطع فيديو مصورة لطرق العلاج – مقاطع فيديو لنشاط المتهم وضبط (مشرف بإحدى المدارس بمحافظة سوهاج)، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- 2هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".