اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط: الانقسامات والتدخلات الخارجية تعرقل الحل فى ليبيا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:57 ص
أبو الغيط: الانقسامات والتدخلات الخارجية تعرقل الحل فى ليبيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن سبب عدم التوصل إلى حل للمشكلة الليبية هو الانقسامات على الأرض والتدخلات الخارجية ووجود المرتزقة.

وأضاف أبو الغيط، في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز عربية)، " أن المسرح الليبي يمر بانقسامات شديدة جدا بين شرق وغرب وجنوب، ثم تدخلات واضحة جدا من أطراف إقليمية تضع قواتها ونفوذها على الأرض، ثم أبعاد دولية ممثلة في وجود لبعض المرتزقة".

تأتي تصريحات أبو الغيط قبل 3 أيام من موعد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، إذ يؤكد العديد من المسؤولين الليبيين استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

وكانت المفوضية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري تأجيل نشر "القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة"، بسبب متطلبات فنية وقضائية لم توضح طبيعتها.

 


ابو الغيط

ليبيا

الجامعة العربية

الانتخابات الليبية

الأمين العام لجامعة الدول العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة