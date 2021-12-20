اليوم السابع
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9 قتلى و16 مصابا حصيلة حادث سقوط حافلة فى الإكوادور.. صورة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:08 م
9 قتلى و16 مصابا حصيلة حادث سقوط حافلة فى الإكوادور.. صورة حادث سقوط اتوبيس فى الاكوادور
فاطمة شوقى

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مصرع تسعة أشخاص وأصيب ستة عشر آخرون فى حادث حافلة على طريق سريع فى جنوب الأمازون فى الإكوادور، حسبما ذكرت خدمة الأمن ECU-911 فى مقاطعة مورونا سانتياجو.

وأشارت صحيفة "ايرالدو" الأرجنتينية إلى أن الحادث وقع أمس عندما سقطت الحافلة، التى كانت تغطى الطريق بين مدينتى ماكاس وتايشا، فى واد فى قطاع نهر كولورادو فى مقاطعة مورونا سانتياجو.

 

وفقًا لـ ECU-911، بدأ أفراد من خدمة التحقيق فى حوادث المرور (SIAT) بالشرطة التحقيقات المقابلة لتحديد أسباب الحادث.

يشير تقرير أولى إلى وقوع تسع وفيات حتى الآن، بالإضافة إلى 16 إصابة (8 رجال و 8 نساء، بين أطفال وبالغين)، تم نقلهم إلى دور صحية فى مدينة ماكاس، عاصمة مقاطعة مورونا سانتياجو.

بدأت فرق الخبراء من دائرة التحقيق فى حوادث المرور التابعة للشرطة (SIAT) تحقيقات لتحديد الأسباب المحتملة للحادث، وفقًا لما حددته ECU-911.


الاكوادور

حادث اتوبيس

سانتياجو

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