اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:49 م
أكرم القصاص
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6 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع تقلبات الطقس

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:00 م
6 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع تقلبات الطقس تقلبات الطقس ومرضي الجيوب الانفية
فاطمة ياسر

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مع تقلبات الطقس الشديدة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من هطول الأمطار ونشوب الرياح الشديدة المحملة بالأتربة، يقدم "اليوم السابع" لقرائه أبرز وأهم النصائح لمرضي الجيوب الأنفية للحفاظ على صحتهم مع هذا الطقس شديد التقلبات، وذلك وفقًا لموقع "healthline"، ومنها:

- إغلاق الأبواب والشبابيك في المنزل تجنبًا لدخول الأتربة التي تتسبب في حدوث العديد من المشاكل الصحية لمرضي الجيوب الأنفية.

- على مرضى الجيوب الأنفية تنجب النزول من المنزل في ظل تقلبات الطقس الشديدة، تحسبًا لحدوث أي مضاعفات صحية.

- أخذ الأدوية الخاصة بمرضى الجيوب الأنفية تجنبًا لحدوث أي مضاعفات صحية، سواء كانت دواء أو بخاخات.

- الإكثار من تناول السوائل الساخنة وذلك لتنظيف الجهاز التنفسي العلوي أي الجيوب الأنفية.

- تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي تعد خيارًا جدًا لتقوية الجهاز المناعي بالجسم والحد من التعرض لأي مرضى.

- تناول الماء بكثرة يعد خيارًا جيدًا للحفاظ على صحتك وتنقية الجسم من السموم التي قد تتراكم داخله لذا أكثر من الماء.


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