6 خرافات حول إعتام عدسة العين لا تصدقها.. أبرزها التأثير على كبار السن فقط

كتبت - ميرفت رشاد

اعتام عدسة العين هو السبب الرئيسي لفقدان البصر في جميع أنحاء العالم، إعتام عدسة العين هو السبب الطبيعي للشيخوخة، لا يمكن منعهم ولكن يمكن علاجهم، يمكن أن تؤدي التغييرات في العدسة البلورية الطبيعية مع تقدم العمر إلى إعتام عدسة العين الموجودة خلف الحدقة تكبر في السن ،؛ تموت خلاياه وتتراكم فتصبح العدسة صفراء وعكرة، وهذا بدوره يسبب عدم وضوح الرؤية، إصابات العين ، يمكن أن يسبب مرض السكري إعتام عدسة العين، هناك الكثير من الخرافات التي لا تزال قائمة حول سببها وعلاجها، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

1. يمكن لقطرات العين أن تحل المياه البيضاء:

تشكل المياه البيضاء عملية طبيعية لشيخوخة العين، إعتام عدسة العين ليس مادة، ومن ثم لا يمكن إذابتها بأي قطرة عين.

2. جراحة الساد خطيرة:

عمليات الساد " إعتام عدسة العين" ليست خطيرة، كما هو الحال مع أي عملية جراحية أخرى، وهناك مخاطر معينة ولكن يجب على المرء أن يناقشها مع طبيبه، بمجرد إزالة رقعة العين، يمكن استئناف الأنشطة اليومية العادية.

3. عودة إعتام عدسة العين:

لا ينمو إعتام عدسة العين مرة أخرى، على الرغم من أن المرضى قد يصابون بإعتام عدسة العين ثانوي ومختلف، يمكن علاج ذلك بسهولة عن طريق جراحة الليزر التي عادة ما تكون غير مؤلمة.

4. يمكن أن ينتشر إعتام عدسة العين :

قد يحدث إعتام عدسة العين في عين واحدة أو في كلتا العينين، لكنا ليست عدوى تنتقل من العين المصابة إلى الأخرى.

5. عدم تفاقم إعتام عدسة العين :

إذا قام الأشخاص بمهام عن قرب مثل القراءة والخياطة، قد يؤدى إلى تفاقم إعتام عدسة العين.

6. يؤثر إعتام عدسة العين على كبار السن فقط:

صحيح أن إعتام عدسة العين شائع عند كبار السن ولكن يمكن أن يحدث إعتام عدسة العين بعد إصابة العين أو يمكن أن يتشكل بعد جراحة لمشكلة أخرى بالعين.