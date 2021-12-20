494 معدة تنتشر لشفط مياه الأمطار بشوارع محافظة الغربية.. صور

الغربية - عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انتشار أطقم ومعدات مواجهة الطقس السيئ والأمطار بكافة مدن وقرى وأحياء المحافظة ، وذلك لإزالة كافة تراكمات مياة الأمطار من الشوارع أو الميادين التي لا تتواجد بها صفايات أمطار أولاً بأول، وذلك من خلال تمركز 494 معدة شفط بواقع 178معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء ، 152أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و 164معدة تابعة للحماية المدنية.

كما أكد المحافظ على الانعقاد الدائم لغرفة عمليات المحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار 24ساعة ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتطهير المستمر لبالوعات الصرف وصفايات المطر ، صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة .