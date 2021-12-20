15 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن الدكتور وائل نبيل،القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب،عن بدء أمتحانات الفصل الدراسي الاول، للعام الجامعي 2021/2022 فى 15 يناير القادم،وفق الخريطة الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب صباح اليوم الاثنين،بتقنية الفيديو كونفرانس.

وأعلن عن بدء إعطاء الجرعة التنشيطية الثالثة للاطقم الطبية ثم لكافة منتسبي جامعة الإسكندرية بعدها بداية من يوم الثلاثاء 21 ديسمبر الجارى.

وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة،مؤكداً على الوكلاء ضرورة متابعة الإجراءات الأحترازية،والأنتهاء من تطعيم كافة الطلاب قبل بدء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول.