وكيل صحة الغربية : تطعيم 55% بحملة ضد شلل الأطفال

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية، وتطعيم الأطفال لليوم الثانى على التوالى وفقاً لخطة الحملة القومية بجميع أنحاء المحافظة، رغم سوء الأحوال الجوية، مشيراً إلى أنه تم أمس تطعيم أكثر من 55% من المستهدف خلال اليوم الأول على مستوى المحافظة ومازالت الفرق تعمل بكامل طاقتها من خلال النقاط الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وكذلك الفرق المتنقلة من منزل لمنزل وبالحضانات، من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأوضح الدكتور عيد الناصر أن الفرق الطبية بالحملة يبلغ عددها 2180 فرقة، مقسمة إلى فرق ثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وفرق متحركة، وتستمر الحملة حتى يوم الأربعاء القادم، وتستهدف تطعيم 725146 طفل على مستوى المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من خلال الفرق الطبية والتى تعمل وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم، وهو عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الغربية.