اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:54 م
أكرم القصاص
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وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه باكتشاف الموهوبين وعرض منتجاتهم بمركز الإبداع

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:45 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه باكتشاف الموهوبين وعرض منتجاتهم بمركز الإبداع وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بمركز الموهبين والابداع
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،أن مركز الابداع والموهوبين التابع للمديرية نموذج من النماذج المتميزة لعرض منتجات الموهوبين من الطلاب والطالبات من كافة مدارس المحافظة، كما يضم العديد من الوسائل التعليمية بكل المواد الدراسية وخاصة مادتي العلوم والرياضيات.
 
جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة  الحجرات المخصصة للموهوبين، مثنياً على أعمال الطلاب، وحجرة الرياضيات، مشيدا بالوسائل التعليمية التي تضمها ودورها في توصيل المعلومة للطلاب، كما تفقد حجرة الوسائل التعليمية المتنوعة في كافة المواد الدراسية، وحجرة  التربية الفنية والمكتبات ومسرح العرائس وحجرة الصحافة والاقتصاد المنزلي.
 وأشاد عبدالله بالمعروضات بغرفة المجال الصناعي، موجها بتنظيم رحلات للطلاب والطالبات بالمدارس للإطلاع على ما يحتويه المركز، واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم في كافة المراحل التعليمية.
 
تعدد المعروضات بالمركز
تعدد المعروضات بالمركز

جانب من ابداعات الطلاب
جانب من ابداعات الطلاب

جانب من منتجات المجال الصناعيي
جانب من منتجات المجال الصناعيي

معرض مادة الرياضيات
معرض مادة الرياضيات

وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بمركز الموهبين والابداع
وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بمركز الموهبين والابداع

 


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