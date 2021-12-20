وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه باكتشاف الموهوبين وعرض منتجاتهم بمركز الإبداع

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة الحجرات المخصصة للموهوبين، مثنياً على أعمال الطلاب، وحجرة الرياضيات، مشيدا بالوسائل التعليمية التي تضمها ودورها في توصيل المعلومة للطلاب، كما تفقد حجرة الوسائل التعليمية المتنوعة في كافة المواد الدراسية، وحجرة التربية الفنية والمكتبات ومسرح العرائس وحجرة الصحافة والاقتصاد المنزلي.

وأشاد عبدالله بالمعروضات بغرفة المجال الصناعي، موجها بتنظيم رحلات للطلاب والطالبات بالمدارس للإطلاع على ما يحتويه المركز، واكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم في كافة المراحل التعليمية.



تعدد المعروضات بالمركز



جانب من ابداعات الطلاب



جانب من منتجات المجال الصناعيي



معرض مادة الرياضيات



وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بمركز الموهبين والابداع

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،أن مركز الابداع والموهوبين التابع للمديرية نموذج من النماذج المتميزة لعرض منتجات الموهوبين من الطلاب والطالبات من كافة مدارس المحافظة، كما يضم العديد من الوسائل التعليمية بكل المواد الدراسية وخاصة مادتي العلوم والرياضيات.