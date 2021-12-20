وقعت قبل أسبوع.. صحيفة إسرائيلية تكشف اندلاع حريق داخل غواصة تابعة لبحرية إسرائيل

وكالات

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الإثنين، عن اندلاع حريق داخل غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية، أسفر عن أضرار جسيمة.

وقالت صحيفة "معاريف" إن الحريق اندلع في قاعدة البحرية الإسرائيلية بمدينة حيفا على ساحل البحر المتوسط يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت أن الحادث جاء على ما يبدو نتيجة خطأ من قبل أحد أعضاء الطاقم الفني، وتم إلحاق أضرار جسيمة باللوحات الكهربائية بالغواصة التي تم الإعلان عن خروجها من الخدمة.

يشار إلى أن إسرائيل تمتلك غواصات نووية بحسب تقارير أجنبية.

وبعد الحريق، قامت الفرق الفنية بإصلاح الألواح الكهربائية المتضررة، فيما قالت مصادر مطلعة للصحيفة إن الحادث كان يمكن أن ينتهي بشكل أكثر خطورة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "في إطار أعمال صيانة النظام الكهربائي في إحدى الغواصات، اندلع حريق تم إخماده بسرعة دون وقوع إصابات. نتيجة للحريق، حدث تلف طفيف في المنظومة الكهربائية للغواصة، ويجري التحقيق في الحادث ".