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وزير المالية: كل دولار يستثمر فى الطاقة المتجددة يحقق مكاسب 2.5 دولار

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:50 ص
وزير المالية: كل دولار يستثمر فى الطاقة المتجددة يحقق مكاسب 2.5 دولار محمد معيط وزير المالية
كتبت ــ رحمة رمضان ـ مروة الغول

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أكد محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء يحظى يجذب المستثمرين على مستوى العالم ، موكدا أن استثمار دولار امريكي فى الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء يحقق مكاسب اقتصادية تعادل 2.5 دولار.
 
وأضاف معيط، خلال تصريحات صحفية، أن قضية الطاقة فى مصر جاءت على رأس أولويات القيادة السياسية وهى قضية جديرة بالاهتمام، لافتا إلى أن تقرير عام 2021 لتصنيف الدول من حيث الأمان وإتاحة الطاقة والنمو والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية وهيكل الطاقة حصلت مصر على المركز الـ16 عالميا حيث تمكن من قفز 8 مراكز فى عام واحد.
 
و أشار معيط، إلى أن إجمالى الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم سيصل إلى 33 ترليون دولار امريكي، مشيرا إلى أن الأبحاث و الدراسات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة تشير إلى أن الطاقة المتجددة ستكون مصدر رئيسي لتوليد الكهرباء بحلول 2025.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد معيط

وزير المالية

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