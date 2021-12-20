اليوم السابع
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وزير الكهرباء: قراءة العدادات كانت بتتكتب على القهوة قبل "القراءة الموحد"

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:18 م
وزير الكهرباء: قراءة العدادات كانت بتتكتب على القهوة قبل "القراءة الموحد" الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت ــ رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد، الذى يقوم بالتقاط صورة للعداد مسجل عليها التاريخ والوقت والعنوان لضمان تسجيل قراءة حقيقة تعبر عن استهلاك المواطنين قائلا: "زمان كانت قراءة عدادات الكهرباء يتم كتابتها بشكل عشوائي بواسطة الكشاف وهو على القهوة".
 
وأضاف شاكر فى تصريحات صحفية له اليوم، أن برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء يقوم بإرسال نسختين من القرءات الاولى للشركة القابضة لكهرباء مصر والثانية لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو الاحتفاظ باكثر من نسخة لقراءات المواطنين لضمان أعلى معايير الدقة لفاتورة استهلاك الكهرباء.
 
وتابع شاكر، أن شركات توزيع الكهرباء مازالت تعانى من مشاكل فى عملية التحصيل، مضيفا أن تحصيل قيمة الفواتير هو المورد المالى الوحيد لقطاع الكهرباء و يعتبر التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع اهم خطوات الحصول على حق الدولة فى الطاقة الكهربائية المستهلكة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

فاتورة الكهرباء

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