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وزير العمل الليبى: لن نتحمل مسئولية أى عامل وافد إلا بمنظومة الربط الإلكترونى

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:02 ص
وزير العمل الليبى: لن نتحمل مسئولية أى عامل وافد إلا بمنظومة الربط الإلكترونى وزير العمل الليبي - ارشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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أكد على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبى، أن ليبيا لن تتحمل مسئولية أى عامل يسافر للعمل فى إعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني، مع وزارة القوى العاملة والحكومة المصرية، قائلا: إن العامل غير الشرعى لن نكون مسئولين عنه ولن نستطيع حمايته.
 
ووجه العابد، خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد بوزارة القوى العاملة، لإعلان إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، الشكر للحكومة المصرية على كرم الاستقبال والضيافة والتعاون المشترك، مؤكدا أن الوضع الليبي مستقر أمنيا، بدليل استمرار حركة الطيران بين ليبيا والقاهرة، مشيرا إلي أن السوق الليبى يحتاج قرابة المليون عامل مصري.
 
وأوضح أن المنظومة الإلكترونية ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وستزيد من عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية.
 
 
 

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