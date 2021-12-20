وزير الصحة اليوناني يستبعد فرض إغلاق عام جديد بسبب "أوميكرون"

كتبت: هناء أبو العز

استبعد وزير الصحة اليوناني، ثانوس بليفريس، فرض إغلاق عام جديد في بلاده، مشيرا إلى أن الحكومة ستنفذ أي إجراء ضروري، قبل الانتشار المتوقع لمتحور "أوميكرون".

وقال بليفريس - حسبما ذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية، اليوم الاثنين، "نهجنا الحالي هو ضرورة أن تكون الإجراءات موجهة في المقام الأول نحو غير المحصنين، نحاول الحفاظ على هذا النهج، مؤكدا الأهمية الحاسمة لزيادة معدلات التطعيم في اليونان.

وكشف الوزير أن متحور "دلتا" لا يزال هو السلالة السائدة من فيروس كوفيد-19 في اليونان، لكنه قال إن الخبراء يرجحون أن "أوميكرون" سيسود.

وأشار إلى أن الحكومة اليونانية وضعت بعض القيود على السفر، بما في ذلك طلب اختبار سلبي لكل من المسافرين المحصنين وغير المحصنين الذين يدخلون اليونان لوقف انتشار "أوميكرون" والسماح لمزيد من الناس بالتطعيم.