وزير الخارجية الإيطالي: إنقاذ الأرض طارئ لا يقبل التأجيل

فاطمة شوقى

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالي لويجى دى مايو، أن "إنقاذ كوكب الأرض يمثل حالة طارئة في غاية الإلحاح".

وأوضح الوزير دي مايو، في خطابه الافتتاحي للمؤتمر الرابع عشر للسفراء الإيطاليين في العالم، بمقر وزارة الخارجية، قصر "فارنيزينا" الإثنين، أن "عام 2019 كان ثاني أكثر الأعوام دفئًا على الإطلاق منذ حقبة ما قبل الصناعة"، مشيراً إلى أن "جليد القطب الشمالي يتقلص بمعدل 13٪ تقريبًا كل عقد".

وأضاف الوزير، أنه "في ضوء هذه العناصر، لا يمكن للمجتمع الدولي التأخر عن اتخاذ إجراءات تسير باتباع المسار الذي حددناه مسبقاً: مسار التحولات البيئية والرقمية"، والتي "تشترك جميعاً بهدف نهائي هو تحقيق مستقبل أكثر استدامة وشمولية".

ومن ناحية آخرى ، قال الوزير دي مايو ، إن "ايطاليا لن تتخلى عن الشعب الافغاني، اولويتنا في الوقت الحالي هي ضمان استمرار المساعدات الانسانية بتنسيق من جانب الامم المتحدة وتجنب الانهيار الاقتصادي والمالي للبلاد".

وأوضح الوزير، أنه "من أجل الحفاظ على النتائج التي تحققت خلال 20 عامًا من التزام المجتمع الدولي، وبشكل خاص فيما يتعلق بالحقوق، وضعنا خطة دعم وطني، نظمنا طاولة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في أفغانستان، وقمنا بتفعيل الممرات الإنسانية لصالح اللاجئين الأفغان في البلدان المتاخمة لأفغانستان".

ثم سلط دي مايو الضوء على أن الأزمة في أفغانستان تمثل "نقطة تحول جيوسياسية مهمة"، وهى بمثابة "جرح يُطلب من الغرب إجراء تفكير معمق بشأنه"، وبحسب الوزير، فإنه "خلال مرحلة الطوارئ، أنقذنا أكثر من 5 آلاف مواطنة ومواطن أفغانى".

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه "في هذه الحالة أيضًا، تميز السلك الدبلوماسي الإيطالي بشجاعتهم واحترافهم، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الدفاع"، وفي هذا الصدد، "أود أن أشكر السفير فيتوريو سانداللي، القنصل تومازو كلاودي وجميع موظفي السفارة، كما أغتنم هذه الفرصة لأذكر بحضور الممثل المدني للناتو ستيفانو بونتيكورفو في كابول، في تلك اللحظة الحرجة".