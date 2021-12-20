اليوم السابع
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وزير الإسكان يترأس اجتماع الهيئة العامة للتنمية السياحية بعد نقل تبعيتها للوزارة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:50 ص
وزير الإسكان يترأس اجتماع الهيئة العامة للتنمية السياحية بعد نقل تبعيتها للوزارة السياحة فى مصر - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الاجتماع الثاني خلال 3 أسابيع، لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان، وذلك بحضور وزراء: التخطيط والتنميةالاقتصادية، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والمالية، ومحافظى: جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، ومستشاررئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وباقي أعضاء المجلس.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتطوير منظومة عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، على أن تعرض اللجنة أعمالها على مجلس الإدارة فى مدة زمنية لا تتجاوز شهرا، مؤكداً أننا نهدف للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع.

وأشار الوزير إلى أنه تم مناقشة عدد من القواعد والآليات الموضوعة للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة، مؤكداً أن الهيئة تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط،بما يحقق مصلحة جميع العاملين به، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.


وزاره الاسكان

هيئه التنمية السياحيه

السياحه

تنشيط السياحه

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