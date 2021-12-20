وذكر بيان لوزارة الدفاع: إن سيارة مسرعة - على أحد المحاور الرئيسة - اصطدمت بسيارة الوزيرة بشدة من الخلف، مشيرا إلى أن الاصطدام تسبب في تحطم عدد من السيارات، ولكن الوزيرة وطاقم حراستها، وركاب السيارات الأخرى، لم يصابوا في الحادث.

وعقب الحادث وجهت وزير الدفاع النمساوية الشكر لجميع عناصر الأمن وخدمات الطوارئ؛ لمساعدتهم السريعة وعملهم المهني وتأمين موقع الحادث.