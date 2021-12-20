وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللقاء عُقد في العاصمة البريطانية لندن على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.