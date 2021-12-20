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بحث وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية الدولية في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إليزابيث تراس، العلاقات التاريخية بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائي بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، والتنسيق في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك والتعاون مع المملكة المتحدة بمختلف المجالات.