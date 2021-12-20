اليوم السابع
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هيئة كبار العلماء تعقد غدا ملتقاها العلمى الثامن احتفالًا باليوم العالمى للغة العربية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 08:53 م
هيئة كبار العلماء تعقد غدا ملتقاها العلمى الثامن احتفالًا باليوم العالمى للغة العربية هيئة كبار العلماء
كتب لؤى على

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فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر، تقيم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر؛ الملتقى العلمي الثامن لها غدا الثلاثاء بمقر الجامع الأزهر.

ويحضر الملتقى عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر وعلماء وأساتذة جامعة الأزهر.

ومن المقرر أن يتناول الملتقى الحديث عن أبرز علماء اللغة الأزاهرة أصحاب التأثير الواضح في علوم اللغة العربية، ومن أشهرهم الشيخ خَالِد بن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن أَحْمد الجرجاوي الْأَزْهَرِي، والشيخ محمد محيّ الدين عبد الحميد، كما سيتم قراءة كتاب "الأخبار المروية في سبب وضع العربية" للإمام جلال الدين السيوطي، وسيجاز الحاضرون فيه.

يُشار إلى أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عقدت سبعة ملتقيات سابقة انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤية الصحيحة للإسلام، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف.

يعقد الملتقى بشكل دوري، ويهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة في حوار تفاعلي بين الحضور والمحاضرين.

وقد دشنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية موقعًا إلكترونيا عن الفاعلية على بوابة الأزهر .


هيئة كبار العلماء

الازهر الشريف

اللغة العربية

الجامع الازهر

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