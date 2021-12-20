هوس الثراء السريع.. ضبط 648 قضية تنقيب وحيازة آثار

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الداخلية جهودها لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت في فى مجال أمن الموانئ في ضبط 22 قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، و61 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 648 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية)، وذلك خلال أسبوع.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

قال بسام حواش المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.