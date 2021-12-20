اليوم السابع
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ننشر جدول امتحانات النقل بمدارس التعليم الفنى بنوعياتها فى القليوبية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:28 ص
ننشر جدول امتحانات النقل بمدارس التعليم الفنى بنوعياتها فى القليوبية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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ينشر "اليوم السابع"، جدول امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021 / 2022 بمدارس التعليم الفنى بنوعياتها "صناعى وزراعى وتجارى وفندقى ومزدوج"، وذلك بعدما اعتمده اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفقا لمذكرة العرض المقدمة من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وبالنسبة للمدارس الثانوية الصناعية، فتبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية "مهنى ونظام الـ 3 سنوات، ونظاام الـ 5 سنوات"، الأحد الموافق 2 يناير 2022، أما الامتحانات التحريرية لتخصصات "إعداد مهنى"، فتبدأ الثلاثاء 11 يناير المقبل، وبالنسبة للامتحان التحريريى لنظام الثلاث والخمس سنوات فتبدأ الإثنين 17 يناير المقبل.

أما بالنسبة للتعليم المزدوج فتبدأ التدريبات العملية والمعملية طبقا للجدول الملن بكل مدرسة، أما الامتحان التحريري لمدارس التعليم المزدوج "صناعى وزراعى وفنى إدارى"، فتبدأ السبت 15 يناير 2022، ما عدا مدرسة العبور تبدأ ديسمبر 2021.

وبالنسبة للمدارس الثانوية الزراعية فتبدأ الامتحانات العملية والمعملية طبقا للجداول المعلنة بكل مدرسة، أما الامتحان التحريرى للمهنى والصف الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية فتبدأ الأحد 2 يناير 2022، أما الامتحان التحريرى للصف الأول والثانى بجميع النوعيات فتبدأ السبت 15 يناير 2022.

وأخير المدارس التجارية والفندقية فتبدأ امتحانات التدريبات المهنية "حاسب ألى وفندقى" طبقا للجداول المعلنة بكل مدرسة بالتنسيق مع التوجيه الفنى المختص، أما الامتحانات التحريرية فتبدأ الخميس 12 يناير 2022.

وأوضحت المديرية، أنه بخصوص المدارس ذات الكثافات العالية يجوز لها عمل جدول خاص واعتماده من الإدارة التعليمية التابعة لها وإرسال صورة منه إلى الإدارة النوعية المتختصة بالمديرية على ألا يتم عقد امتحانات تحريرية قبل يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022.

جدول امتحانات النقل للتعليم الفنى بنوعياته بالقليوبية

جدول امتحانات النقل للتعليم الفنى بنوعياته بالقليوبية

 


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