اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:52 م
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ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل والشهادات ببنى سويف

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 06:15 م
ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل والشهادات ببنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ينشر "اليوم السابع" جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول للنقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسى الأول 2021-2022 بمحافظة بنى سويف.

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات  العامة المحلية للفصل الدراسى الأول 2021-2022، والتي جاءت بمذكرة التربية والتعليم التي عرضها اليوم الأستاذ عمرو شحاتة وكيل الوزارة، وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

وتبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 وحتى الخميس 3 فبراير 2022، حيث تم وضع مواعيد الجداول بنظام التناوب بين الصفوف، وذلك مراعاة لصعوبة إجراء الامتحانات بنظام الفترتين وذلك لسوء الأحوال الجوية بفصل الشتاء وقصر فترة النهار، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، علاوة عن مراعاة إجازات الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية، على أن تبدأ إجازة نصف العام 5 فبراير 2022.

 

الابتدائية التعليم المجتمعى
الابتدائية التعليم المجتمعى

 

الابتدائية
الابتدائية

 

الاعدادية المهنية
الاعدادية المهنية

 

الامتحانات المعملية للاعدادية المهنية
الامتحانات المعملية للاعدادية المهنية

 

الاول الاعدادى
الاول الاعدادى

 

التكوين المهنة
التكوين المهنة

 

الخامس والسادس الابتدائى
الخامس والسادس الابتدائى

 

الرابع الى السادس تعليم مجتمعى
الرابع الى السادس تعليم مجتمعى

 

الرابع
الرابع

 

المواد العملية للتربية الرياضية
المواد العملية للتربية الرياضية

 

النقل الاعدادية المهنية
النقل الاعدادية المهنية

 

مواد خارج المجموع للثانوى العام
مواد خارج المجموع للثانوى العام

 


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