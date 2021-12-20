ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل والشهادات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ينشر "اليوم السابع" جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول للنقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسى الأول 2021-2022 بمحافظة بنى سويف.

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسى الأول 2021-2022، والتي جاءت بمذكرة التربية والتعليم التي عرضها اليوم الأستاذ عمرو شحاتة وكيل الوزارة، وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

وتبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 وحتى الخميس 3 فبراير 2022، حيث تم وضع مواعيد الجداول بنظام التناوب بين الصفوف، وذلك مراعاة لصعوبة إجراء الامتحانات بنظام الفترتين وذلك لسوء الأحوال الجوية بفصل الشتاء وقصر فترة النهار، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، علاوة عن مراعاة إجازات الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية، على أن تبدأ إجازة نصف العام 5 فبراير 2022.



الابتدائية التعليم المجتمعى



الابتدائية



الاعدادية المهنية



الامتحانات المعملية للاعدادية المهنية



الاول الاعدادى



التكوين المهنة



الخامس والسادس الابتدائى



الرابع الى السادس تعليم مجتمعى



الرابع



المواد العملية للتربية الرياضية



النقل الاعدادية المهنية