اليوم السابع
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نصائح مرورية لقيادة السيارات أثناء هطول الأمطار (فيديو)

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:53 ص
نصائح مرورية لقيادة السيارات أثناء هطول الأمطار (فيديو) الشبورة _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ أحمد الجعفرى

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يبرز فيديوجراف الإرشادات المرورية للقيادة أسفل الأمطار، فيما قدم قطاع المرور عدة توصيات لقيادة السيارات أعلى الطرق، أثناء هطول الأمطار تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين، ومن تلك الوصايا.

- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار

- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.

وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى طريق سوهاج اتجاه سفاجا وطريق المنيا والشيخ فضل، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق الطريق. وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


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