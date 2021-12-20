نبحث عن الكنز.. اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى حلوان

لجأ مجموعة من الأشخاص للتنقيب عن الآثار، بحثا عن الثراء السريع، حيث اعترف المتهمين بأن دجالا أقنعهم بوجود كنز وهمى أسفل عقار أحدهم، مما جعلهم ينقبون عنه.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار ملك أحدهم الكائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.. وعُثر بداخله على (حفـرة بعمق 15 متر - أدوات الحفر والتنقيب) فتم حبسهم.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

قال أحد المحامين إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.