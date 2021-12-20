نائب وزير الدفاع السعودى يؤكد التزام التحالف بدعم الشعب اليمنى للتوصل لحل سياسى

أ.ش.أ

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، التزام التحالف العربي بقيادة السعودية بدعم الحكومة والشعب اليمني ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاثة، ويلبي تطلعات الشعب ويحافظ على أمن المنطقة .

وجدد الأمير خالد خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد المالك، حسبما أفادت قناة " السعودية الإخبارية"، موقف السعودية الدائم في دعم الحكومة اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب جماعة الحوثى والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن المملكة تراقب الوضع الاقتصادي الصعب للشعب اليمني.

ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد المالك، خلال اجتماعه مع الأمير خالد بن سلمان، دعم المملكة المستمر للشعب اليمني في كافة المجالات، مؤكدا إن دعمها للبنك المركزي له أثر كبير على استقرار العملة اليمنية والوضع الاقتصادي وتوفر المواد الغذائية لتحسين معيشة الشعب.

وقال عبد المالك إن الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي، والمجتمع الدولي للحاجة الماسة للاقتصاد اليمني، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن الشعب .