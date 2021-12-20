نائب محافظ الأقصر يكرم نجوم الفن المشاركين بملتقى الأقصر الدولى للتصوير.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيرى، نجوم الفن فى ختام فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى الأقصر الدولى للتصوير، والذى يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، واستمر خلال الفترة من 5 حتى 19 ديسمبر.

وشارك فى الدورة سبعة فنانين من خارج مصر هم: ميلكــا فويوفيتش "صربيا " فاسيليـس جالانيــس" اليونان، ميجل بومر " كولومبيا "، د. صبيح كلش "العراق "، عوض أبو صلاح "السودان "، كمال ابو حلاوة " الأردن "، وتسعة فنانين مصريين هم: احمد سنبل، حسام صقر، دعاء حاتم، رانيا فؤاد، فارس احمد، كريم حلمى، ماهر جرجس، محمد بنوى، محمد عرابى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من شباب الفنانين بالورشة.

ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر بالفنانين المشاركين فى الملتقى على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا أن الملتقى يحمل أفكار ورؤى ورسائل فنية مميزة كل عام، متمنيا المزيد من التقدم والنجاح للملتقى فى دوراته القادمة والتوفيق للفنانين الشباب المشاركين فى الملتقى فى مستقبلهم الفنى.

كما شارك رئيس جامعة الأقصر فى تكريم عدد من الفنانين المشاركين فى الملتقى الدولى للتصوير فى نسخته ال14، والذى تشارك فيه طلاب كلية الفنون الجميلة كمساعدين للفنانين خلال أعمال الملتقى الذى استمر نحو أسبوعين، كما تخلل الحفل، فقرات فنية استعراضية لفرقة قصر ثقافة الأقصر للفنون الشعبية، وشهد حضور فعاليات ختام الملتقى كل من الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلة، والدكتور عماد أبو زيد الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان والقوميسير العام للملتقى وعدد من الفنانين وأساتذة كليات الفنون الجميلة.



تكريم نجوم الفن المشاركون بملتقى الأقصر الدولى للتصوير (1)



تكريم نجوم الفن المشاركون بملتقى الأقصر الدولى للتصوير (2)



تكريم نجوم الفن المشاركون بملتقى الأقصر الدولى للتصوير (3)



تكريم نجوم الفن المشاركون بملتقى الأقصر الدولى للتصوير (4)



تكريم نجوم الفن المشاركون بملتقى الأقصر الدولى للتصوير (5)