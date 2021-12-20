"مياه القناة": دورة تدريبية للعاملين بالقطاعات فى مجال نظم المعلومات الجغرافية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن الشركة تحرص على العمل بخطط منهجية مدروسة ونقل الخبرات العلمية لكافة العاملين بالقطاعات المختلفة على مستوى محافظات القناة وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع شركة محافظات القناة دورة تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بعنوان "أساسيات العمل والتطبيقات الحديثة فى مجال نظم المعلومات الجغرافية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى" بمركز تدريب مصطفى كامل بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة عدد من الشركات التابعة منها "محافظات القناة، دمياط، الشرقية، شمال وجنوب سيناء" وتناولت الدورة التدريببة شرح الأسس والأدوات الرئيسية المستخدمة فى عمليات الرسم وتعديل وإدخال وتحديث البيانات، بالإضافة الى تحديد قواعد إنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى عرض التطبيقات الحديثة فى مجال نظم المعلومات الجغرافية.

وأضاف رئيس شركة "مياه القناة"، أن تنفيذ الدورة التدريبية يأتى فى اطار تلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين بالشركة وتفعيل الاستفادة القصوى ونقل الخبرات العلمية والعملية للعاملين، مشيرًا إلى الاستمرار فى تقديم الورش العملية والدورات العلمية للارتقاء بأداء العاملين بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ضمن رؤية وأهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى تبادل الخبرات بين الشركات التابعة للارتقاء بمستوى الآداء المؤسسى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.