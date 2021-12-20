موسكو ترد على برلين وتطرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين

كتب أحمد عرفة

ردت وزارة الخارجية الروسية، على ألمانيا وطردت دبلوماسيين ألمانيين اثنين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين، ردا على طرد برلين دبلوماسيين روسيين.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنها "استدعت سفير ألمانيا لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غير، إلى مبنى الوزارة، وناقشت معه مسألة طرد دبلوماسيين روسيين من ألمانيا".

وتابعت وزارة الخارجية الروسية: "تم إبلاغ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالإعلان عن (شخص غير مرغوب فيه) لموظفين دبلوماسيين في السفارة لدى موسكو، كرد متماثل على القرار غير الودي السالف الذكر، والذي اتخذته الحكومة الألمانية".

وقالت: "تم التأكيد على أن الجانب الروسي سوف ورد بشكل مناسب دائما بطريقة متناسبة مع أي هجمات تصادمية محتملة من قبل برلين في خطابنا في المستقبل".