موجز اقتصاد اليوم الاثنين 20-12-2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 20-12-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها حركة التنقلات التي أصدرها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتكليفات لمساعدي ومديري عموم الشئون الإدارية بشركات قطاع البترول، بالإضافة على مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

حركة تنقلات وتكليفات لمساعدى ومديرى عموم الشـئون الإداريـة بشـركات "البترول"

أصـدر المهنـدس طـارق المـلا وزيـر البترول والثروة المعدنيـة حركـة تنقـلات وتكليفـات لمسـاعدي ومديـري عمـوم الشـئون الإداريـة بشـركات قطـاع البترول وذلـك بهـدف دعـم المواقـع البتروليـة بالكـفـاءات اللازمـة لتحقيـق الأهـداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبـرات اللازمـة.

البورصة تنشئ بريدا إلكترونيا لتلقى طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بهيئة الاستثمار

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إنشاء بريد إلكتروني خاص بتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية عبر التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المختلفة، واستمرارًا للتعاون الوثيق والمثمر بين البورصة وهيئة الاستثمار، لتحسين بيئة الأعمال.

تقرير يحذر مستخدمى Android.. عشرات الآلاف من الهواتف ستتوقف عن العمل فى 2022

أعلنت كل من AT&T و Verizon و T-Mobile فى الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستتوقف عن خدمة 3G لوضع كل تركيزها على خدمة 4G (LTE) و 5G العام المقبل.

تأجيل انعقاد منتدى "دافوس" الاقتصادى لفصل الصيف المقبل بسبب "أوميكرون"

أعلنت اللجنة المنظمة المسؤولة عن انعقاد منتدى دافوس الاقتصادى العالمى، اليوم الإثنين، تأجيل انعقاد المؤتمر الذى كان مقررا فى يناير 2022، وذلك على خلفية انتشار السلالة الجديدة من متحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون ".

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.258 مليار جنيه.

إغلاق مؤقت لموانئ المنطقة الاقتصادية لسوء الأحوال الجوية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها عن إغلاق مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية، وعودة الحركة فور تحسن الطقس.

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. استقرار ملحوظ فى السوق المصرى وتذبذب عالمى

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا مع بدء التداول على الذهب في البورصات العالمية، إذ شهدت الأسعار العالمية بعض التذبذب في الساعات الأولى من فتح التداول، لكن لا يزال سعر أونصة الذهب يتأرجح بين 1798 إلي 1804 دولار، ولم تشهد الأسعار العالمية استقرار حتي الآن سواء بتخطي حاجز الـ 1800 دولار أو البقاء تحت هذا الرقم.

2.7 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك السخنة فى نوفمبر الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.