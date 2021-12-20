اليوم السابع
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موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء السويس البحرى لسوء الأحوال الجوية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:45 ص
موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء السويس البحرى لسوء الأحوال الجوية موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانى السويس البحرية اليوم سعت 0225 نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 22 عقدة واتجاه الرياح شمالية والضغط الجوي 1018 وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2.50 الي 4 متر وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ورفع درجة الاستعداد والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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