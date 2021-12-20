من التمثيل لمواجهة بوتين.. كيف أحدثت مواجهة روسيا تحولا عميقا لرئيس أوكرانيا؟

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن التهديدات الروسية لأوكرانيا أدت إلى تحول سياسى هائل لرئيسها، فلوديمير زيلينسكى، الذى كان يعمل ممثلا كوميديا قبل وصوله إلى الحكم.

وذكرت الصحيفة فى تقريرها عن رئيس أوكرانيا إن زيلينسكى وعد أنصاره بأن سيسجن السياسيين الفاسدين ويتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإنهاء حرب روسيا فى شرق أوكرانيا. وبعد نحو ثلاث سنوات، يواجه الرئيس تهديد الغزو الروسى، بينما يحشد القوى الغربية بجانبه ويطالب بالمساعدة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن زيلينسكى، وفى ظل الضغوط التى يواجهها من بوتين، قد خضع لتحول سياسى عميق، وهناك شيئ واحد أصبح واضحا، وهو أنه لم يعد نفس الشخص المسالم الذى كان عليه أثناء حملته الانتخابية. فيقول إن روسيا تدفع بلاده صوب الناتو، وأصبح خطة الالتحاق بعضوية الحزب أساسية الآن لسياسته الخارجية. وهذا الشهر، قام زيلينسكى بجولة بين الجنوب خارج دونتسك، وارتدى خوذة عسكرية وتحدث مع الجنود الذين سيكونون خط دفاع أوكرانيا الأول فى حال ما بدأت الدبابات الروسية تقترب نحوهم.

وتقول أوريشا لوتسفيتش، الباحثة فى منتدى أوكرانيا فى برنامج روسيا وأوراسيا فى مركز أبحاث شاتام هاوس البريطانى، إنها تعتقد أن زيلينسكى، الممثل الذى اصبح رئيسا، قد نضج، مضيفة أنه كان عليه ببساطة أن يختبر عبء المسئولية، (لكى يحدث هذا النضوج).

وتقول الجارديان إن المواجهة الحالية مع أوروبا تجعل زيلينسكى أمام أكبر أزمة فى رئاسته. وكان زيلينسكى أثناء عمله ممثلا كوميديا قبل ترشحه للرئاسة، قد لعب دور الرئيس فى مسلسل تلفزيونى شعبى. وكان سابقه فى الحكم الرئيس بيترو بوروشينكو يتبنى نهجا متشددا إزاء موسكو، بينما كان زيلينسكى على العكس من ذلك يترشح على أساس أنه مرشح السلام.