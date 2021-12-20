منظمة "التعاون الإسلامي" تبحث مع باكستان قضية جامو وكشمير

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بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأوضاع في أفغانستان وأهمية حشد الجهود لتقديم العون والمساعدة للشعب الأفغاني وتوفير المساعدات العاجلة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء عُقد على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حيث ناقش الجانبان تطورات قضية جامو وكشمير.

وتطرق الجانبان إلى تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا، واستعرضا جهود باكستان في مناهضة تلك الظاهرة.